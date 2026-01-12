Ai caregiver familiari fino a 400 euro al mese | il governo approva la legge che riconosce chi ama e cura i propri cari

Il governo italiano ha approvato una legge che riconosce ufficialmente i caregiver familiari, offrendo fino a 400 euro al mese a chi si prende cura dei propri cari. Questa misura mira a valorizzare e sostenere concretamente il lavoro di cura svolto quotidianamente all’interno delle famiglie, riconoscendone l’importanza sociale ed economica. Un passo importante verso una maggiore tutela e riconoscimento di chi dedica tempo e impegno alla cura dei propri familiari.

I caregiver familiari escono dal cono d’ombra in cui si sono sempre trovati e diventano figure riconosciute dalla legge italiana, con un riscontro anche economico al lavoro di cura che svolgono per i propri familiari. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge “in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare” presentato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. «Per la prima volta, con 257 milioni di risorse certe che abbiamo inserito in legge di Bilancio, diamo seguito alla proposta di legge per il riconoscimento di chi ama, cura e non vuole essere sostituito, ovvero il caregiver familiare», ha detto Locatelli, auspicando «che l’iter parlamentare possa essere abbastanza snello: abbiamo chiesto la procedura d’urgenza e lavoreremo creando, spero, un percorso condiviso con deputati e senatori che nel tempo hanno presentato proposte anche valide». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

