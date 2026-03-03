Premio Strega 2026 due autori reggini tra le proposte dagli Amici della domenica

Due autori reggini, Anna Mallamo e Saverio Gangemi, sono stati inseriti tra le 79 opere selezionate dagli Amici della domenica per il Premio Strega 2026. Entrambi hanno scritto libri che sono stati proposti per la candidatura, portando così il loro lavoro sotto i riflettori di uno dei premi letterari più importanti in Italia. La selezione comprende autori di diverse provenienze e generi letterari.

Si è chiusa la prima fase dello storico concorso letterario e nella rosa delle 79 opere selezionate dal gruppo di elettori ci sono i romanzi di Anna Mallamo (Einaudi) e Saverio Gangemi (Rubbettino) Ci sono due scrittori reggini, Anna Mallamo e Saverio Gangemi, tra gli autori delle 79 opere selezionate per il Premio Strega 2026. Il romanzo "Col buio me la vedo io" di Anna Mallamo, edito da Einaudi, è stato proposto da Marina Valensise. La giornalista e scrittrice, nata a Reggio e residente da anni a Messina, ambienta l'opera nella città reggina degli anni Ottanta. La protagonista è un'adolescente che vive le passioni della sua età ma deve anche affrontare la condizione della propria famiglia, coinvolta in un sequestro di persona.