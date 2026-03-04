Sbarra sfonda la cabina del regionale Choc e amarezza tra i pendolari | Venga fatta piena chiarezza
Lunedì sera, migliaia di pendolari della zona di Tavazzano sono rimasti scossi dopo che una sbarra ha sfondato la cabina di un treno regionale. La scena ha causato panico tra i viaggiatori, che hanno assistito all'incidente senza poter intervenire. La situazione ha generato forte sconcerto e richieste di chiarimenti, mentre le autorità stanno verificando quanto accaduto.
TAVAZZANO (Lodi) Choc e amarezza, dopo la serata da incubo che hanno vissuto lunedì migliaia di pendolari lodigiani. Verso le 18.30 all’altezza di Tavazzano con Villavesco si è verificato infatti un incidente che ha coinvolto il regionale 2178, partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. Nella fase dell’incrocio con un altro convoglio, un Intercity diretto verso sud, qualcosa ha colpito violentemente la cabina di guida del regionale. L’immagine che resta è quella di una lunga sbarra di ferro conficcata nel vetro, nella parte destra del frontale. Un impatto improvviso e devastante, che ha mandato in frantumi il cristallo e seminato il panico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
