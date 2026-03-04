Lunedì sera, migliaia di pendolari della zona di Tavazzano sono rimasti scossi dopo che una sbarra ha sfondato la cabina di un treno regionale. La scena ha causato panico tra i viaggiatori, che hanno assistito all'incidente senza poter intervenire. La situazione ha generato forte sconcerto e richieste di chiarimenti, mentre le autorità stanno verificando quanto accaduto.

TAVAZZANO (Lodi) Choc e amarezza, dopo la serata da incubo che hanno vissuto lunedì migliaia di pendolari lodigiani. Verso le 18.30 all’altezza di Tavazzano con Villavesco si è verificato infatti un incidente che ha coinvolto il regionale 2178, partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. Nella fase dell’incrocio con un altro convoglio, un Intercity diretto verso sud, qualcosa ha colpito violentemente la cabina di guida del regionale. L’immagine che resta è quella di una lunga sbarra di ferro conficcata nel vetro, nella parte destra del frontale. Un impatto improvviso e devastante, che ha mandato in frantumi il cristallo e seminato il panico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sbarra sfonda la cabina del regionale. Choc e amarezza tra i pendolari: "Venga fatta piena chiarezza"

