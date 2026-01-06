Jasmine Paolini dispiaciuta | Abbiamo fatto del nostro meglio a volte lo sport è anche questo

Jasmine Paolini ha espresso il suo dispiacere dopo l’eliminazione dell’Italia dalla United Cup 2026, sottolineando che si è fatto tutto il possibile. La squadra italiana sperava di concludere l’evento con una qualificazione ai quarti di finale, ma il percorso si è fermato prima del previsto. Lo sport, spesso, riserva anche queste delusioni, che fanno parte del suo percorso di crescita e di impegno.

L'Italia sperava di festeggiare l'Epifania con la qualificazione ai quarti di finale della United Cup 2026 di tennis. Nella competizione a squadre miste tra nazioni, gli azzurri si sono sì imposti nel computo complessivo 2-1 contro la Francia a Perth (Australia), ma l'affermazione si è rivelata inutile ai fini della conquista del pass per la seconda fase. La compagine tricolore avrebbe dovuto battere 3-0 i transalpini, potendosi permettere solo di smarrire un set nel confronto, in considerazione della battuta d'arresto (2-1) contro la Svizzera di due giorni fa. Un proposito che purtroppo è sfumato già nel primo singolare della sfida in questione, vista la sconfitta di Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech.

