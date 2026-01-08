Dopo 15 anni, l’Udc tornerà a presentarsi alle elezioni a Palazzo San Giorgio. La recente riunione regionale, svoltasi il 5 gennaio, ha visto Giuseppe Pinto assumere il ruolo di commissario provinciale di Reggio Calabria, segnando un nuovo inizio per il partito. Questa svolta testimonia l’intenzione di rafforzare la presenza politica locale e di rinnovare il proprio impegno nel territorio.

Si respira aria nuova e carica di entusiasmo al termine del vertice regionale dell’Udc dello scorso 5 gennaio, che ha segnato l’esordio ufficiale di Giuseppe Pinto, neo commissario provinciale di Reggio Calabria. Un appuntamento politico denso di contenuti e di prospettive, che ha rilanciato con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Corsa a Palazzo San Giorgio, dopo 15 anni l'Udc tornerà sulla scheda elettorale - Il segretario regionale Bulzomì: "Supportando e sostenendo con convinzione il centrodestra e la disponibilità di candidatura dell’onorevole Francesco Cannizzaro". reggiotoday.it