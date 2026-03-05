Liza Minnelli | Sono vecchia ma sono sempre io Non dimenticherò l’umiliazione di Lady Gaga agli Oscar

A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, Liza Minnelli ha annunciato l’uscita di un’autobiografia in cui ripercorre la sua vita, tra successi e momenti difficili. La cantante e attrice affronta senza filtri i ricordi, ricordando anche un episodio di umiliazione che include una celebre cantante durante la cerimonia degli Oscar. La pubblicazione promette di svelare dettagli inediti sulla sua carriera e sui momenti più controversi.

A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, Liza Minnelli pubblica un’autobiografia che racconta senza filtri una vita fatta di trionfi clamorosi e cadute dolorose. Il libro, Io, Liza, in uscita il 10 marzo per Rizzoli, è un viaggio intimo tra i momenti più luminosi e quelli più bui della sua storia. Figlia del regista Vincente Minnelli e della leggendaria Judy Garland, Liza è cresciuta a Hollywood circondata da star. In casa passavano regolarmente icone del cinema come Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Lana Turner e Fred Astaire. I suoi compagni di giochi erano futuri volti noti come Mia Farrow e Candice Bergen. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Liza Minnelli denuncia: "Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà, Lady Gaga fece l'eroina"

Liza Minnelli rompe il silenzio sugli Oscar 2022: il retroscena amaro dietro l'abbraccio con Lady Gaga

