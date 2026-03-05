Liza Minnelli rompe il silenzio sugli Oscar 2022 | il retroscena amaro dietro l’abbraccio con Lady Gaga

Liza Minnelli ha parlato degli Oscar 2022, rivelando le pressioni che ha subito e il trattamento ricevuto dall’Academy e da Lady Gaga. Ha descritto il retroscena dell’abbraccio con l’attrice durante la cerimonia, commentando le sue emozioni e le dinamiche vissute dietro le quinte. La cantante ha raccontato anche le sue sensazioni riguardo a quell’evento e alle persone coinvolte.

Liza Minnelli svela le pressioni subite dietro le quinte e il trattamento riservatole dall'Academy e dalla collega Lady Gaga Il caso Liza Minnelli Oscar torna a scuotere Hollywood dopo le recenti rivelazioni dell'icona di Cabaret. A distanza di anni dalla cerimonia del 2022, la narrazione zuccherosa del supporto ricevuto da Lady Gaga viene smantellata dalla diretta interessata. Quello che per milioni di spettatori apparve come un momento di pura empatia televisiva, per la leggenda di Broadway si è rivelato un incubo professionale segnato da imposizioni che nulla avevano a che fare con la sua reale volontà scenica.