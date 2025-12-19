LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | ultima rifinitura per Sofia Goggia La startlist

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa in Val d’Isère 2025, con ultime rifiniture di Sofia Goggia. Restate aggiornati sulla startlist e i dettagli della gara attraverso la nostra diretta live, con tutti i momenti salienti e le ultime novità. Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante giornata di sci alpino.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale della seconda prova della discesa libera della Val d'Isere 2025. Dopo il primo approccio con la pista di ieri quest'oggi le atlete avranno un'occasione importante per affinare le linee in vista delle due gare di questo weekend, dov'è in programma una discesa ed un Super G. Nella prima prova cronometrata sulla Oreiller-Killy la migliore di tutte è stata Sofia Goggia. La bergamasca è stata la più veloce di tutte nella prima prova, dove ha trovato buone sensazioni senza forzare confermando il buon livello messo in mostra la scorsa settimana a St.

