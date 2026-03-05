LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Ortlieb svetta Delago vola con salto di porta 4a Pirovano cresce Goggia

La seconda prova della discesa valida per i Mondiali di sci alpino 2026 si è conclusa nella Val di Fassa. Ortlieb ha chiuso in testa, mentre Delago ha effettuato un salto di porta durante la sua discesa. Pirovano si è posizionata al quarto posto, e Goggia ha migliorato la sua prestazione rispetto alla prima prova. La gara è terminata alle 12.25.