LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Ortlieb svetta Delago vola con salto di porta 4a Pirovano cresce Goggia
La seconda prova della discesa valida per i Mondiali di sci alpino 2026 si è conclusa nella Val di Fassa. Ortlieb ha chiuso in testa, mentre Delago ha effettuato un salto di porta durante la sua discesa. Pirovano si è posizionata al quarto posto, e Goggia ha migliorato la sua prestazione rispetto alla prima prova. La gara è terminata alle 12.25.
12.25 Si chiude qui la seconda prova della discesa. Miglior tempo di Nina Ortlieb. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 1 Nina Ortlieb AUT 1:22.24 2 Kajsa Vickhoff Lie NOR +0.183* Nadia Delago ITA +0.22 con una porta saltata4 Laura Pirovano ITA +0.31 5 Ester Ledecka RCE +0.37 6 Ariane Raedler AUT +0.45 7 Ilka Stuhec SLO +0.658 Sofia Goggia ITA +0.67 9 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.70 10 Romane Miradoli FRA +0.78 16 Nicol Delago ITA +1.0820 Asja Zenere ITA +1.3222 Roberta Melesi ITA +1.3425 Elena Curtoni ITA +1.3836 Sara Allemand ITA +2.1837 Sara Thaler ITA +2.2349 Ilaria Ghisalberti ITA +3.16 12.16 Asja Zenere, con il numero 55, ultima italiana al via, è ottima nella parte alta con soli 13 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
