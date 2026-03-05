LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Ortlieb in vetta Pirovano terza Nadia Delago vola ma salta una porta

Nella seconda prova di discesa libera in Val di Fassa, Ortlieb si è posizionata in vetta, mentre Pirovano si è classificata terza. Nadia Delago ha preso il volo ma ha saltato una porta durante la sua run. Alle 11.51, Sara Thaler ha iniziato la sua discesa con un vantaggio di 4 centesimi sulla leader, poi ha perso rapidamente terreno lasciando 6 decimi di svantaggio.

1 Nina Ortlieb AUT 1:22.24 2 Kajsa Vickhoff Lie NOR +0.183* Nadia Delago ITA +0.22 con una porta saltata3 Laura Pirovano ITA +0.31 4 Ester Ledecka RCE +0.37 5 Ariane Raedler AUT +0.45 6 Ilka Stuhec SLO +0.657 Sofia Goggia ITA +0.67 8 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.70 9 Romane Miradoli FRA +0.78 10 Corinne Suter SVI +0.83 10 Allison Mollin USA +0.83 11.51 Sara Thaler vola nella parte alta con 4 centesimi di vantaggio su Ortlieb, quindi lascia subito 6 decimi. L'azzurra perde un secondo nel tratto centrale, quindi chiude la sua seconda prova in 29a posizione a 2.23. 11.50 Emily Schoepf chiude la sua seconda prova in 34a posizione a 3.57. Con il numero 36 scatta la nostra Sara Thaler. 11:40 Allison Mollin rallenta nel finale e si piazza in diciottesima posizione con +1.