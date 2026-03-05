LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | comanda Ortlieb terza Pirovano cresce Goggia

In una giornata di gare di sci alpino nella Val di Fassa, la seconda prova della discesa per il 2026 si sta svolgendo in diretta. Attualmente, il miglior tempo è detenuto da Ortlieb, seguito da Pirovano al terzo posto, mentre Goggia sta migliorando il suo piazzamento. La partenza è prevista alle 11.32, e tra i partecipanti c’è anche la svizzera Jasmine Schmitt, che si trova in 21ª posizione a due secondi dal leader.

11.32 La svizzera Jasmine Schmitt non va oltre la 21a posizione a 2.75 da Ortlieb. 1 Nina Ortlieb AUT 1:22.24 2 Kajsa Vickhoff Lie NOR +0.183 Laura Pirovano ITA +0.31 4 Ester Ledecka RCE +0.37 5 Ariane Raedler AUT +0.45 6 Ilka Stuhec SLO +0.657 Sofia Goggia ITA +0.67 8 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.70 9 Romane Miradoli FRA +0.78 10 Corinne Suter SVI +0.83 11.30 Romane Miradoli dopo un buon avvio lascia parecchio nel settore centrale. La francese chiude nona a 78 centesimi. 11.29 Ilka Stuhec impressiona nel tratto iniziale con ben 13 centesimi di vantaggio su Ortlieb. Nel settore centrale lascia oltre 6 decimi. Nel finale non migliora ed è sesta a 65 centesimi.