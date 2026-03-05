LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Goggia deve salire di colpi la startlist

Oggi si svolge la seconda prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. La gara è in corso con le atlete che stanno affrontando la pista, tra cui spicca la presenza di alcune delle principali favorite. La startlist è disponibile e gli appassionati possono seguire in diretta gli sviluppi della competizione.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sofia Goggia e le azzurre avranno a disposizione una ulteriore occasione per studiare la neve e le linee sulla pista denominata La VolatA. Quale sarà il programma? Oggi alle ore 11.00 andrà in scena la seconda prova cronometrata, quindi da domani, venerdì 6 marzo si inizierà a fare sul serio con la discesa numero 1. Si proseguirà poi sabato 7 con la seconda discesa alle ore 10.45 e si chiuderà domenica 8 marzo con il superG, sempre alle ore 10:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

