LIVE Sci alpino Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia deve salire di livello

Benvenuti alla copertura in tempo reale della seconda prova di discesa libera femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026. Seguiremo le performance di Sofia Goggia e degli altri atleti, aggiornando costantemente sui risultati e le dinamiche della gara. Rimanete con noi per tutte le novità e gli sviluppi della competizione in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Ultimo test in vista della competizione ufficiale con le atlete a caccia delle migliori traiettorie e del miglior setting. Ieri la migliore è stata nettamente l’austriaca Nina Ortlieb, con l’azzurra Nadia Delago ottima quarta, ma quest’oggi i valori potrebbero essere rimescolati. Brillante prima prova anche per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e per l’austriaca Cornelia Huetter, con la sorprendente andorrana Cande Moreno capace di strappare il quinto tempo alle spalle di Nadia Delago gareggiando addirittura con il pettorale numero 51. 🔗 Leggi su Oasport.it

