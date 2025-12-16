Benvenuti alla diretta live di Olimpia Milano-Real Madrid, match fondamentale per la corsa ai play-in nell’Eurolega 2026. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale di una sfida cruciale tra due grandi squadre del basket europeo, nel contesto di un doppio turno ricco di emozioni.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale per i play-in

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche e amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega di basket 2026! Primo impegno nella settimana del doppio turno in Europa per i meneghini, attesi da un incrocio importante soprattutto sulla strada verso i play-in. L’EA7 Emporio Armani è reduce dalla vittoria casalinga della settimana scorsa contro il temibile Panathinaikos Atene (96-89) con 26 punti di uno scatenato Armoni Brooks e 15 di Zach LeDay, con Shavon Shields autore di 13 punti. 8-7 è il record delle Scarpette Rosse finora, con coach ‘Peppe’ Poeta che sembra aver ridato fiducia ad una squadra in difficoltà nelle settimane precedenti come dimostra anche l’affermazione nel ‘big match’ di domenica contro la Virtus Bologna in Serie A. Oasport.it

Live dalla Sala Stampa Olimpia Milano - Bologna

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale per i play-in - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche e amici di OA Sport! oasport.it

Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e questa sera per l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid. oasport.it