LIVE Olimpia Milano-Barcellona 46-34 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vantaggio milanese all’intervallo

All’intervallo della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Barcellona, il punteggio è di 46-34 a favore della squadra milanese. Nel secondo quarto, Olimpia Milano ha concluso con un buon risultato, mantenendo un vantaggio di dodici punti rispetto agli avversari. La sfida si è conclusa con la squadra di casa in testa all’intervallo.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Ottimo finale di tempo per l'Olimpia, che va all'intervallo lungo avanti di dodici punti. Otto punti da una parte per Brooks e sette dall'altra per Vesely. 46-32 Fantastico terzo tempo di Ellis che arriva davvero altissimo e trova due punti nel traffico. 41-30 Fantastica rubata di Ellis che poi serve LeDay, che segna con il fallo di LeDay. Timeout immediato di Pascual. 37-30 Clyburn strappa il rimbalzo e trova altri due punti sul secondo possesso per i blaugrana. 30-23 Brooks segna dall'arco, ma ha un piede sulla riga e quindi vale solo due punti. 28-19 Guduric stavolta prende la decisione giusta e batte Vesely, appoggiando due punti al tabellone.