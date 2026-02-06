LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 37-42 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vantaggio milanese all’intervallo

Milano torna in campo e prende subito il comando contro l’Asvel. All’intervallo, i milanesi sono avanti di cinque punti, con una buona prestazione di Guduric e Brooks, che hanno portato in vantaggio la squadra di coach Messina. La partita si accende nel secondo quarto, e i tifosi già si aspettano un secondo tempo combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano avanti di cinque alla pausa lunga con 7 punti di Guduric e Brooks. 37-42 Due liberi di Seljaas. 35-42 Gli arbitri non danno regolare la stoppata di Jackson su Ellis. Milano prova ad allungare. 35-40 Milano ruba palla e scappa in contropiede. Due facili per Ellis. Un minuto alla fine del secondo quarto. 35-38 Brooks si arresta e muove solo la retina. 35-36 Strepitoso assist di LeDay per l’appoggio al ferro di Mannion. 35-34 Tre liberi di Angola. 32-34 LeDay arriva al ferro! Timeout per l’Asvel. Quattro minuti a fine secondo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

