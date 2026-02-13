LIVE Olimpia Milano-Dubai 46-51 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sale in cattedra Guduric ospiti a +5 all’intervallo lungo
Guduric è il protagonista della partita tra Olimpia Milano e Dubai, che si sta giocando in diretta e vede gli ospiti in vantaggio di cinque punti all’intervallo. La squadra di casa fatica a fermare l’ispirato giocatore avversario, che ha già segnato diversi canestri importanti. Al termine del secondo quarto, il punteggio segna 45-51 per Dubai, con Milano che cerca di riorganizzarsi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo Dubai è avanti 45-51 sull’Olimpia Milano. 46-51 22 di Avramovic per ristabilire il +5. 46-49 Completato il 2+1. Altro time-out Dubai. 45-49 GUDURIC! CANESTRO E FALLO, 12 PUNTI PER L’MVP DELLE ULTIME FINAL FOUR. 43-49 12 di Kabengele in lunetta. Time-out chiamato da coach Golemac, con 54? rimasti sul cronometro. 43-48 GUDUUUURICC! TRIPLAAAAAAAAA 40-48 Virata e appoggio di Kabengele. 40-46 Canestro bellissimo di LeDay. 38-46 Tripla micidiale di Justin Anderson per il +8 Dubai. 38-43 Zach LeDay lascia un libero sul ferro. 🔗 Leggi su Oasport.it
L'Olimpia Milano guida 20-18 contro Dubai, il punteggio che emerge dalla prima sirena dopo un sorpasso deciso; Guduric ha già messo a segno un canestro importante.
LIVE Olimpia Milano-Dubai 33-36, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di Ricci ma gli ospiti rimangono davanti nel secondo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-36 Chiuso il 2+1. 33-35 Confermato il canestro a Musa con il fallo affibbiato a Nico Mannion.
Olimpia Milano vs Dubai: diretta 2Q 33-34 5' timeout2Q: Subito Dubai da tre 20-21 risponde Pippo RIcci 23-21 dopo 1' di gioco, poi ancora Avramovic 23-24 e ancora lui da due 23-26, Tripla di Ricci per il 26 pari e poi ancora il capitano ... pianetabasket.com
