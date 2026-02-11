LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Mercedes torna in pista con Antonelli In crescita la Ferrari

Antonelli sta girando sul passo dell’1:38.3 con gomme hard, dopo aver percorso 14 giri. La Mercedes torna in pista durante il test di Sakhir 2026, mentre la Ferrari mostra segnali di crescita. I piloti spingono forte, cercando di mettere a punto le monoposto in vista delle prossime gare. La pista si anima con le vetture che sfrecciano e i team che raccolgono dati utili per le sfide future.

16.27 Antonelli sta girando sul passo dell'1:38.3 con gomme hard che hanno percorso nel complesso 14 giri e 6 nel run attualmente in corso. 16.25 Si migliorano Ocon con la Haas e Hulkenberg con l'Audi, portandosi rispettivamente in quarta e ottava posizione a 0.909 e 2.274 dalla vetta. 16.20 Di seguito la classifica aggiornata: 1 Lando Norris McLaren 1:34.669 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.151 3 Charles Leclerc Ferrari +0.521 4 Oscar Piastri McLaren +0.933 5 George Russell Mercedes +1.439 6 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.704 7 Lewis Hamilton Ferrari +1.

Questa mattina a Sakhir si sono aperti i test ufficiali di Formula 1.

La prima ora di test a Barcellona si conclude con sorprese.

F1 2026 Test Day 2 - #F1Testing - FERRARI in Pista! Info e News Instantanee! w/ Bobbi e Chinchero!

