LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Hamilton porta in pista la Ferrari gira anche Antonelli

La prima ora di test a Barcellona si conclude con sorprese. Hamilton porta in pista la Ferrari, mentre Antonelli fa qualche giro rapido. Intanto, anche la Cadillac si unisce ai test, dando spettacolo in pista. Le squadre continuano a spingere, e i piloti si preparano alle prossime sessioni di lavoro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 In azione anche la Cadillac ora. 9.45 Siamo ormai giunti al termine della prima ora di lavoro in pista. I cronometri sono stati sollecitati poco per ora. I team stanno lavorando su gomme, aerodinamica e solidità delle Power Unit. 9.40 Inizia la giornata anche della Racing Bulls. Liam Lawson si trova sul tracciato catalano. Il neozelandese aveva girato nel Day-1 chiudendo in 1:21.513 con 88 giri all’attivo. 9.35 Prosegue il lavoro in pista. Le vetture procedono pensando più alla solidità che al time attack per ora. 9.30 Per il momento il motore Ferrari ha percorso 360 giri per 1676 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

Oggi a Barcellona si chiude il terzo giorno dei test di Formula 1.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: torna in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc, Aston Martin debuttaLa diretta del quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: in pista c'è anche la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante ... fanpage.it

Test F1, concluso il terzo giorno di prove a Barcellona: Ferrari assente, Mercedes impressiona, debutto McLarenSi è concluso il day-3 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Debutto assoluto per la McLaren con il campione del mondo Lando Norris. La Ferrari ha ... fanpage.it

Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne - facebook.com facebook

Test a Barcellona, Antonelli il più veloce nella terza giornata. Tanti giri per le Mercedes, esordio per la nuova McLaren con Norris #ANSAmotori #ANSA x.com