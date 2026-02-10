LIVE Errani Paolini-Eikeri Jiang 6-3 6-1 WTA Doha 2026 in DIRETTA | esordio ok per le azzurre

La coppia italiana Errani e Paolini ha aperto con buon ritmo il torneo WTA di Doha 2026, vincendo il primo set 6-3 e il secondo 6-1 contro le avversarie Eikeri e Jiang. È stato un esordio positivo per le azzurre, che mostrano un buon stato di forma e determinazione. La partita si è conclusa con una vittoria convincente, lasciando ben sperare per il proseguo del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi risultato dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 15:28 Curiosamente negli ultimi 10 punti giocati le portacolori del bel paese hanno uno score di 9-1. 15:27 Eikeri e Jiang hanno vinto il 33% dei punti in risposta. Le azzurre il 55%. 15:25 Paolini ed Errani hanno vinto il 72% dei punti vinti con la prima di servizio. Le avversarie il 47%. 15:24 Vediamo un po' di dati. Nessun ace per entrambe le coppie. 6-3 6-1 Paolini chiude il match con un diritto incrociato e vincente.

