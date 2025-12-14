Segui in tempo reale il match Bergamo-Milano, valido per l'A1 femminile 2026. La Numia Vero Volley lotta in trasferta, con un risultato di 2-3. La partita è cruciale per Milano, che vede sfumare un'occasione importante di mantenere il contatto con le avversarie in classifica. Resta aggiornato su tutte le emozioni e gli sviluppi del match.

LIVE Bergamo-Milano 2-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia Vero Volley si salva in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIOR NARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Per Milano il punto perso per strada significa perdere contatto dal treno di Scandicci e Chieri. Le neo campionesse del mondo hanno 34 punti dopo 14 giornate, mentre le piemontesi hanno 32 punti, uno in più rispetto alla formazione lombarda 22.48 La top scorer di quest’incontro è Kendall Kipp, autrice di 34 punti. L’opposta di Bergamo ha commesso un solo errore in tutta la partita, tirando lungo l’ultimo pallone del match. 22.46 Eleonora Fersino viene eletta MVP della partita. Una solida prestazione del libero milanese, in grado di tenere in vita diversi palloni su scambi lunghi che hanno poi indirizzato anche alcuni set. Oasport.it

