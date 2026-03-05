LIVE Bergamo-Scandicci 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria netta delle toscane che volano in semifinale!

Nel match di volley femminile tra Bergamo e Scandicci, le toscane hanno conquistato una vittoria per 3-0 e si sono qualificate per la semifinale. La partita si è conclusa con il mani fuori di Antropova, che ha deciso il risultato, mentre Bergamo termina la sua stagione dopo un percorso positivo. La diretta ha mostrato un confronto intenso tra le due squadre.

21.25 In semifinale le toscane affronteranno Vero Volley Milano, in una sfida che sarà apertissima dall'inizio alla fine ma che per esperienza forse Scandicci inizia da favorita. Per il momento è tutto, grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Buona continuazione di serata a tutti! 21.23 Scandicci ha dominato sapendo soffrire nei momenti equilibrati del match, portando a casa un risultato completamente diverso rispetto quello di gara-1, anche se pure in quel caso arrivò la vittoria. 20-25 VINCE SCANDICCI! TOSCANE IN SEMIFINALE! Il mani fuori di Antropova chiude la questione, con Bergamo che termina qui una stagiona molto positiva. 9-16 Ace di Nwakalor! Servizio tanto insidioso quanto vincente della centrale italiana. 16-18 20-25 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro di Nwakalor chiude il parziale con le toscane che, come in gara-1, partono avanti. 3-4 Errore in battuta per Mosser. 3-3 Fast di Manfredini! 2-3 Esce il servizio di Kipp. 2-2 Mani fuori di