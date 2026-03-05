LIVE Bergamo-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane provano ad aumentare il vantaggio nel primo set 16-18

La partita tra Bergamo e Scandicci nel campionato di volley femminile è in corso con il punteggio di 0-0. Le toscane cercano di allungare nel primo set, attualmente sul 16-18. Durante il primo tempo, Manfredini ha realizzato un punto, mentre l’opposto azzurro ha messo a segno un attacco vincente. I punti continuano a essere scambiati con attenzione da entrambe le squadre.

20-25 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro di Nwakalor chiude il parziale con le toscane che, come in gara-1, partono avanti. 20-24 Attacco vincente di Nwakalor, sono quattro i set point per Scandicci. 13-14 Skinner attacca in diagonale da posto quattro e piazza il punto del momentaneo vantaggio. 12-12 Bergamo difende tutto, ma l'alzata di Mosser rovina i piani in attacco della squadra di casa. 12-11 Bolzonetti spinge la palla a due mani verso il campo di Scandicci. 10-9 In rete il servizio di Bergamo, terzo errore per la squadra di casa. 6-7 La schiacciata di Antropova si infila tra il muro avversario e la rete. 3-3 Skinner cerca la pipe ma non trova ne il campo e ne le mani del muro.