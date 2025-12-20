LIVE Cuneo-Conegliano 0-2 A1 volley femminile in DIRETTA | dominio totale delle venete che vincono 10-25 il secondo set!

Segui la partita tra Cuneo e Conegliano in tempo reale. Le venete si sono imposte con un punteggio di 10-25 nel secondo set, dimostrando un controllo costante dell'incontro. La diretta consente di rimanere aggiornati sui risultati e sugli sviluppi della gara. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 10-25 SECONDO SET A CONEGLIANO!! Sillah chiude il parziale con la parallela che viene deviata fuori! Super set giocato dalle venete che hanno alzato i giri del motore al netto di una Cuneo meno attenta in ricezione e più fallosa in attacco. 10-24 Esce anche questo attacco di Cuneo. 10-23 ACE DI DAALDEROP! Che finale di set per l’olandese! 10-22 Pucelj cerca di tagliare la diagonale ma non trova il campo, e non di poco. 10-21 Ancora Daalderop, che sulla parallela sta facendo davvero un grandissimo match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cuneo-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: dominio totale delle venete che vincono 10-25 il secondo set! Leggi anche: LIVE Perugia-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: dominio delle venete che vincono 21-25 anche il secondo set! Leggi anche: LIVE Cuneo-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: che partenza delle Pantere nel secondo set! 0-4 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cuneo - Conegliano in Diretta Streaming | IT; LIVE Conegliano-Osasco 3-1, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: Gabi trascina le venete in finale!; Semifinali | Prosecco DOC Imoco Conegliano - Osasco São Cristóvão Saúde in Diretta Streaming | IT; LIVE Bergamo-Milano 2-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia Vero Volley si salva in trasferta. LIVE Cuneo-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: la capolista cerca il riscatto dopo il Mondiale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it Conegliano schianta Cuneo, Firenze si rialza e vince al tiebreak. Chieri piega Milano - break di lunedì contro Busto Arsizio, la Prosecco Doc non fa sconti alla Cuneo Granda, tornando alla vittoria da tre punti con un secco 3- gazzetta.it Volley A1/F: Cuneo Granda Volley, stasera c’è la sfida da sogno con Conegliano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.