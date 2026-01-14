LIVE Scandicci-Le Cannet 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane in vantaggio nel primo set

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Scandicci e Le Cannet, con le toscane in vantaggio nel primo set. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della sfida. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire anche l'incontro tra Milano e Zeleznicar, in programma alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ZELEZNICAR DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 6-6 Popova con l'attacco in diagonale. Time out Gaspari. 6-5 Monster block ai danni di Bosetti. 6-4 Sulla rete l'attacco di Bosetti. 6-3 Lungo scambio, Bosetti lo chiude trovando il mani out. 5-3 Out la battuta di Graziani. 5-2 Muro di Ruddins su Rachkovska. 4-2 Graziani con il primo tempo. 3-2 Svetnik in parallela. 3-1 Ruddins trova, nuovamente, il mani out delle francesi. Time out Fenoglio. 2-1 Out l'attacco di Svetnik. 1-1 Ruddins trova il mani out. 0-1 Staniulyte con la pipe. INIZIA IL SECONDO SET! 18.

