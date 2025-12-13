LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le toscane provano ad allungare nel secondo set

Segui in tempo reale il match tra Scandicci e Dentil Praia Clube valido per il mondiale per club di volley femminile. Le toscane cercano di allungare nel secondo set, con aggiornamenti continui e azioni in diretta. Restate con noi per non perdere nessuna fase di questa sfida intensa e combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-17 Diagonale fulminea di Antopova da posto 2. Per Scandicci è entrata in campo Emma Graziani per alzare il muro. 18-17 Per poco Castillo non difende la parallela di Fingall dalla seconda linea. 18-16 Macris torna da Milka in fast, Skinner chiude nuovamente la strada! MONSTER BLOCK! 17-16 Murooooooooooooo Skinneeeeeeer!! Chiusa la fast di Milka 16-16 Mani out di Caffrey da posto 4 ma metà del punto è di Natinha, autrice di una super difesa sulla parallela da seconda linea di Antropova. 16-15 Errore al servizio di Weitzel 16-14 Diagonale di Skinner, entrata molto dentro al campo per attaccare questo pallone 15-14 Invasione a rete di Weitzel 15-13 Diagonale devastante di Antropova da seconda linea. Oasport.it Su che canale vedere in tv Scandicci-Dentil Praia Clube oggi, orario Mondiale per club volley femminile: programma semifinale e streaming - Dentil Praia Clube, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: le toscane ... oasport.it

Mondiale per Club, Scandicci sfida il Dentil Praia in semifinale - Questo 13 dicembre si gioca la semifinale del Mondiale per Club di volley tra Scandicci e le brasiliane del Dentil Praia Clube ... it.blastingnews.com

? #MondialeperClub Girone perfetto per Scandicci e Conegliano: anche le ultime partite contro Dentil Praia e Allianz Lima terminano 3-0 Italiane senza rivali, sabato le Semifinali! ?Il comunicato stampa sul nostro sito LVF www.lvf.zone/suicy #iLoveVol - facebook.com facebook

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane provano ad allungare nel secondo set

Scandicci vs Praia Clube Live Scores | Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals

Video Scandicci vs Praia Clube Live Scores | Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals Video Scandicci vs Praia Clube Live Scores | Women's Volleyball Club World Championship 2025 Semi Finals