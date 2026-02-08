LIVE Scandicci-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il big match

È iniziata la partita tra Scandicci e Conegliano, due squadre di vertice nel campionato di volley femminile. Finora il punteggio è fermo sullo 0-0 e le giocatrici si affrontano senza risparmio. La sfida tra le due formazioni prosegue con intensità, mentre i tifosi aspettano di vedere chi prenderà il sopravvento. La partita si gioca in diretta, con aggiornamenti che arrivano man mano.

10-10 Altro errore al servizio di Scandicci. 10-9 NWAKALOR! Primo muro dell'italiana. 9-9 Pipe di Haak in posto sei. 9-8 Skinner riceve e attacca in diagonale! 8-8 Scandicci fa di tutto per trovare il punto ma le difese di Conegliano annullano Antropova e compagne. L'ultima diagonale di Haak è vincente! 8-7 Skinner cerca la parallela, la palla esce. 8-6 La difesa di Bosetti è inutile sull'attacco in posto sei di Zhu. 8-5 Ace fortunato di Bosetti che sfrutta al meglio il nastro. 7-5 Errore di Haak alla battuta.

