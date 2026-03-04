LIVE Vallefoglia-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | gara-2 dei quarti di finale

Oggi si gioca la gara-2 dei quarti di finale del campionato di volley femminile A1 tra Vallefoglia e Milano. La partita si svolge in diretta streaming e viene seguita da un team di giornalisti che aggiornano minuto per minuto l’andamento del match. Gli spettatori possono aggiornarsi sui punteggi e sui momenti salienti attraverso la cronaca testuale fornita in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Numia Vero Volley Milano, valido come gara-2 del quarto di finale play off della Serie A1 femminile 2026. Nella prima partita, quella giocata a Milano, è arrivata una vittoria per 3-0 del Vero Volley. La squadra lombarda ha dimostrato di aver meritato il terzo posto nella classifica di regoular season, a confronto della sesta dei rivali. Nelle due sfide in campionato, invece, è arrivata una vittoria a testa nei due confronti. In questa gara-2, che si gioca a Pesaro, la Vero Volley Milano ha la possibilità vincendo di accedere alle semifinali, senza il rischio di giocare la terza e decisiva partita, assicurandosi il passaggio del turno con soli due match giocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

