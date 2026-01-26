Oro nuovo record storico | superati i 5.000 dollari oncia

Il prezzo dell'oro ha superato i 5.000 dollari per oncia, stabilendo un nuovo record storico. Questo incremento riflette le attuali tensioni globali e l'incertezza economica, elementi che spingono gli investitori verso il bene rifugio per eccellenza. La crescita del valore dell'oro rappresenta un indicatore importante delle dinamiche finanziarie internazionali e della percezione di rischio sui mercati.

Il prezzo dell'oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescato dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'oro ha raggiunto i 5.026 dollari l'oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l'argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l'oncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

