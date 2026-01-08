Inaugurato il nuovo carcere minorile | ospiterà 30 detenuti
Il 8 gennaio segna un passo importante per la sicurezza nel Veneto con l’inaugurazione del nuovo carcere minorile, che potrà ospitare fino a 30 detenuti. Questa struttura rappresenta un intervento volto a rafforzare il sistema di giustizia minorile, offrendo un ambiente adeguato e sicuro. L’apertura sottolinea l’impegno delle autorità locali nel promuovere misure concrete per il reinserimento e la tutela dei giovani in difficoltà.
Quella di ieri 8 gennaio è stata una giornata storica sul fronte della sicurezza e la legalità nel Veneto. E' stato inaugurato il nuovo carcere minorile di Rovigo. All'evento hanno presenziato tra gli altri il presidente della Regione Alberto Stefani, il presidente del consiglio regionale Luca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
