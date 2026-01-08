Inaugurato il nuovo carcere minorile | ospiterà 30 detenuti

Il 8 gennaio segna un passo importante per la sicurezza nel Veneto con l’inaugurazione del nuovo carcere minorile, che potrà ospitare fino a 30 detenuti. Questa struttura rappresenta un intervento volto a rafforzare il sistema di giustizia minorile, offrendo un ambiente adeguato e sicuro. L’apertura sottolinea l’impegno delle autorità locali nel promuovere misure concrete per il reinserimento e la tutela dei giovani in difficoltà.

