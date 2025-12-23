Giorgia Meloni orgoglio italiano | cos' ha regalato ai ministri per Natale

Durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera, la premier Giorgia Meloni ha consegnato ai suoi ministri un regalo di Natale. Un gesto che, secondo alcune fonti, ha voluto trasmettere un messaggio di unità e riconoscenza, senza particolari clamori o enfasi. Un gesto semplice e sobrio, in linea con lo spirito delle festività e con il ruolo di guida che ricopre.

Un regalo da scartare sotto l'albero di Natale in famiglia. Questo è il cadeaux, raccontano alcuni presenti alla riunione, che la premier Giorgia Meloni ha donato ai suoi ministri durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera. Dopo aver augurato buone feste a tutti, la presidente del Consiglio si sarebbe congedata con una raccomandazione: "Riposatevi.". Ce ne sarà bisogno, visti i giorni intensi che come ogni anno accompagnano le ultime, frenetiche attività di governo e parlamento impegnati a mettere a punto e approvare in aula la legge finanziaria sul filo di lana. Per il Natale 2025, la premier ha voluto sorprendere tutti puntando forte sul " made in Italy ", un orgoglio italiano che d'altronde è forse la cifra distintiva tanto del suo partito, quanto di tutto l'esecutivo in questi tre anni di attività. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

