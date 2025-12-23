Giorgia Meloni orgoglio italiano | cos' ha regalato ai ministri per Natale
Durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera, la premier Giorgia Meloni ha consegnato ai suoi ministri un regalo di Natale. Un gesto che, secondo alcune fonti, ha voluto trasmettere un messaggio di unità e riconoscenza, senza particolari clamori o enfasi. Un gesto semplice e sobrio, in linea con lo spirito delle festività e con il ruolo di guida che ricopre.
Un regalo da scartare sotto l'albero di Natale in famiglia. Questo è il cadeaux, raccontano alcuni presenti alla riunione, che la premier Giorgia Meloni ha donato ai suoi ministri durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera. Dopo aver augurato buone feste a tutti, la presidente del Consiglio si sarebbe congedata con una raccomandazione: "Riposatevi.". Ce ne sarà bisogno, visti i giorni intensi che come ogni anno accompagnano le ultime, frenetiche attività di governo e parlamento impegnati a mettere a punto e approvare in aula la legge finanziaria sul filo di lana. Per il Natale 2025, la premier ha voluto sorprendere tutti puntando forte sul " made in Italy ", un orgoglio italiano che d'altronde è forse la cifra distintiva tanto del suo partito, quanto di tutto l'esecutivo in questi tre anni di attività. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Giorgia Meloni strega i ministri coi regali «made in Italy», Lollobrigida stuzzica il palato. Le sorprese al Cdm prima di Natale
Leggi anche: Giorgia Meloni irritata davanti ai ministri: “Mi rode solo che vi devo rivedere già il 29 dicembre!”
Ben accompagnata.; Quello che Meloni non dice sulla libertà educativa e sul ruolo dei genitori; Meloni, la visione e l’orgoglio; Meloni: «Sì a referendum giustizia perché non ci sia vergogna come Garlasco. Schlein? Chi scappa non ha contenuti».
Giorgia Meloni celebra i 13 anni di Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni ricorda sui social i 13 anni di Fratelli d’Italia: “Un progetto nato controcorrente, oggi forza centrale nella vita politica italiana” ... ilmetropolitano.it
Meloni, la visione e l’orgoglio - La presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia chiude la kermesse: «Siamo la scintilla giusta». ciociariaoggi.it
Giorgia Meloni celebra il successo di Fratelli d’Italia con un video “storico” - Un messaggio di forza, impegno e coraggio tra passato, presente e futuro: il video di Giorgia Meloni che spiana la sinistra. newsmondo.it
Tra le pagine di "Finimondo", il nuovo saggio di Bruno Vespa, Giorgia Meloni gli confida retroscena familiari legati alla lunga permanenza a palazzo Chigi, i frequentissimi incontri con Trump, i contrasti con Elly Schlein, la battaglia per il referendum sulla separ - facebook.com facebook
"È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alle forz x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.