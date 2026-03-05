L' Italia e gli aiuti ai Paesi del Golfo | ipotesi missili terra-aria Samp-T Le intenzioni del governo

Il governo italiano sta valutando l'invio di aiuti ai Paesi del Golfo in risposta alle richieste di supporto, mentre si moltiplicano le tensioni con l'Iran. Tra le ipotesi circolate, ci sono consegne di sistemi missilistici terra-aria Samp-T. La decisione nasce dalla necessita di rispondere prontamente alle crescenti minacce e alle richieste di assistenza provenienti dalla regione.

I ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto, riferiscono in Parlamento sull'evoluzione della situazione. Cosa Roma può offrire e in che modo Rispondere rapidamente alla richiesta di aiuti dei Paesi del Golfo, diventati bersaglio degli attacchi iraniani. Con questo obiettivo oggi, 5 marzo, i ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto, riferiscono in Parlamento sull'evoluzione della situazione in Iran. Dopo le comunicazioni, si svolgeranno le votazioni sulle risoluzioni. Si tratta, all'atto pratico, di dare all'esecutivo il mandato per definire la cornice d'azione in cui muoversi per decidere che tipo di aiuto offrire. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Meloni al Colle. Tajani e Crosetto: "Aiuti ai paesi del Golfo". L'accelerata del governo. Il Pd "lima" la risoluzione

Crisi Iran: l’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp-T al GolfoDispositivi anti droni e, se sarà possibile, il potente sistema di difesa terra-aria Samp-T per il Kuwait o gli Emirati Arabi.

