Meloni al Colle Tajani e Crosetto | Aiuti ai paesi del Golfo L' accelerata del governo Il Pd lima la risoluzione

Il presidente del Consiglio si è recato al Quirinale, mentre i ministri Tajani e Crosetto hanno annunciato che l’Italia fornirà aiuti ai paesi del Golfo. Nel frattempo, la guerra in Iran prosegue e il Partito Democratico sta modificando una risoluzione legata alla situazione. La situazione politica e internazionale si sviluppa con nuovi segnali di mobilitazione da parte del governo.

La premier e Crosetto relazionano a Mattarella sulla guerra in Iran. Oggi informativa dei due ministri. Pronti a inviare Samp-T ma si ipotizza anche l'uso delle basi. Il dilemma dem che vuole la condanna del governo a Trump. Si tenta un testo comune M5s-Pd-Avs La guerra in Iran avanza e la sinistra “lima”. Meloni va da Mattarella. I paesi del golfo chiedono aiuto all’Italia e il governo è pronto a offrirlo. Guido Crosetto e Antonio Tajani si presentano oggi alle Camere, chiedono un voto in Parlamento. Annunceranno che l’Italia farà la sua parte e che darà quello che può dare ai paesi attaccati dal regime iraniano. Si tratta di scudi Samp-T ma non solo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Crosetto: ‘valutiamo aiuto rapido ai Paesi del Golfo’ROMA, 03 MAR – “Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento.

Iran, Meloni al Colle da Mattarella: Affrontiamo giorni difficili. Tajani parla con RubioRubio e Tajani hanno parlato al telefono e hanno discusso dei recenti sviluppi in Iran e nel Medio Oriente in generale, ha comunicato dal canto suo Tommy Pigott, portavoce principale del ... adnkronos.com

'La crisi è grave', faccia a faccia di Mattarella con Meloni e CrosettoPrima Guido Crosetto, poi Giorgia Meloni. Nell'arco di un'ora il ministro della Difesa e la premier salgono al Quirinale da Sergio Mattarella: due incontri a quattr'occhi, sugli scenari e le scelte de ... ansa.it

Generi alimentari, carburante, bollette, trasporti. Gli amici di Giorgia Meloni scatenano guerre, e il conto lo pagano anche le famiglie italiane. - facebook.com facebook

#ottoemezzo Roberto Saviano spiega perché Giorgia Meloni non sta prendendo posizione sulla guerra in Iran: "Non vuole che una posizione trumpiana possa influenzare il referendum sulla Giustizia" x.com