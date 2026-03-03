Gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i primi a chiedere aiuto all’Italia, mentre nelle ultime ore il governo italiano sta valutando un decreto aiuti che potrebbe includere sistemi anti droni e missili Samp-T destinati al Golfo. La discussione riguarda principalmente l’eventuale fornitura di queste apparecchiature militari, in un momento di crescente tensione nella regione. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve.

Dispositivi anti droni e, se sarà possibile, il potente sistema di difesa terra-aria Samp-T per il Kuwait o gli Emirati Arabi. L’Italia si prepara a fare la propria parte in supporto ai territori del Medio Oriente diventati bersaglio dei missili iraniani. «Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento», spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto, annunciando un pacchetto che potrebbe arrivare con «un decreto legge o nel modo più veloce possibile». Al momento negli ambienti di governo si parla di «assetti» e l’intenzione è di muoversi in coordinamento con i Paesi Ue per questo tipo di sostegno. Ma non c’è certezza sui tempi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crisi Iran: l’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp-T al Golfo

I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto...

Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina)Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui...

Altri aggiornamenti su Crisi Iran

Temi più discussi: Gas, carburante, trasporti: qual è il conto della crisi in Iran per l’Italia; Iran, attacchi cyber e minacce sull’Italia: il fronte invisibile della crisi; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia.

Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: Usa e Israele hanno deciso in modo riservato. Scontro frontale con ConteLa crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale . Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito p ... ilfattoquotidiano.it

Intelligence e guerra ibrida: perché la crisi in Iran può colpire Europa e ItaliaIran, Usa e Israele: guerra ibrida tra attacchi militari e cyber. Come agisce l’intelligence iraniana e quali rischi per Europa e Italia. agendadigitale.eu

Nel pieno della crisi iraniana, il Presidente #Trump riceve alla Casa Bianca il Cancelliere tedesco #Merz e commenta l'atteggiamento dei Paesi europei. "La Germania è stata ottima. Non sono contento invece dell'atteggiamento del Regno Unito riguardo alla - facebook.com facebook

Crisi in Iran, Incubo finito per i quattro studenti calabresi bloccati a Dubai, sono in viaggio verso l'Italia. Abbiamo raggiunto uno di loro, a bordo dell'aereo che li sta riportando a casa. Leggi l'articolo completo: x.com