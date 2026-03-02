Iran Salvini | Fiducia in Crosetto Italia non manderà truppe

Da lapresse.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle Difesa italiano ha dichiarato di avere fiducia nel suo collega e nel suo operato, sottolineando che l’Italia non invierà truppe all’estero. Ha aggiunto che si fida dei colleghi e che ognuno sta lavorando al massimo delle proprie capacità in un periodo difficile. La frase è stata pronunciata in un contesto di confronto tra rappresentanti italiani.

“Mi fido dei miei colleghi e ho fiducia nell’operato dei miei colleghi. So che ciascuno di noi sta dando il massimo in un momento complicato. L’opposizione fa il suo mestiere, chiede ogni giorno dimissioni di qualcuno, e noi lavoriamo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulla richiesta delle opposizioni di dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, al centro delle polemiche per la sua presenza a Dubai durante l’attacco all’Iran. Salvini ha poi detto, rispondendo sul fatto che l’Italia non fosse stata avvisa da Stati Uniti e Israele dell’operazione militare in Iran, che: “Il ministro degli Esteri ne parlerà in Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran salvini fiducia in crosetto italia non mander224 truppe
© Lapresse.it - Iran, Salvini: "Fiducia in Crosetto, Italia non manderà truppe"

Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: “Inaccettabile”. Crosetto “manderà lettera al Pentagono e a Rutte”Tutto è nato da un’intervista rilasciata a Fox News – sulla via del ritorno dal Forum di Davos – in cui, ancora una volta, ha umiliato gli alleati.

Meloni: “Italia lavora per una de-escaletion in Iran”. L’invio di truppe in Groenlandia “va discusso in sede Nato” (video)Con un punto stampa nell’Ambasciata italiana a Tokyo si è conclusa la visita della presidente Giorgia Meloni in Giappone.

Salvini: «L'Italia non manderà soldati in Iran. Non siamo in guerra con nessuno»

Video Salvini: «L'Italia non manderà soldati in Iran. Non siamo in guerra con nessuno»

Una selezione di notizie su Iran.

Temi più discussi: Iran. Meloni, ‘Vicini ai civili, lavoriamo per l’allentamento delle tensioni’; Roma non avvertita: Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia. Oggi summit Ue; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Salvini: In pochi piangeranno il feroce Khamenei.

iran salvini fiducia inSalvini: «Ho fiducia in Crosetto, l'Italia non manderà soldati in Iran. Non siamo in guerra con nessuno» VIDEOMatteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli ha chiesto un commento sulla richiesta delle opposizioni di dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, ... ilgazzettino.it

iran salvini fiducia inSalvini, in Iran come in Ucraina niente soldati italiani(ANSA) – MILANO, 02 MAR – L’Italia non è in guerra con nessuno, ha sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina, giustamente, e immagino non mandi truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l’ ... espansionetv.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.