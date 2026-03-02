Iran Salvini | Fiducia in Crosetto Italia non manderà truppe

Il ministro delle Difesa italiano ha dichiarato di avere fiducia nel suo collega e nel suo operato, sottolineando che l’Italia non invierà truppe all’estero. Ha aggiunto che si fida dei colleghi e che ognuno sta lavorando al massimo delle proprie capacità in un periodo difficile. La frase è stata pronunciata in un contesto di confronto tra rappresentanti italiani.

“Mi fido dei miei colleghi e ho fiducia nell’operato dei miei colleghi. So che ciascuno di noi sta dando il massimo in un momento complicato. L’opposizione fa il suo mestiere, chiede ogni giorno dimissioni di qualcuno, e noi lavoriamo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulla richiesta delle opposizioni di dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, al centro delle polemiche per la sua presenza a Dubai durante l’attacco all’Iran. Salvini ha poi detto, rispondendo sul fatto che l’Italia non fosse stata avvisa da Stati Uniti e Israele dell’operazione militare in Iran, che: “Il ministro degli Esteri ne parlerà in Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump deride gli alleati in Afghanistan, Meloni: "Inaccettabile". Crosetto "manderà lettera al Pentagono e a Rutte"

Meloni: "Italia lavora per una de-escaletion in Iran". L'invio di truppe in Groenlandia "va discusso in sede Nato"

Salvini: «L'Italia non manderà soldati in Iran. Non siamo in guerra con nessuno»

