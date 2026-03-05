L' Iran | Nessun missile contro la Turchia E minaccia gli Usa | Si pentiranno di aver affondato la nostra nave

L'Iran ha dichiarato che nessun missile è stato lanciato contro la Turchia e ha minacciato gli Stati Uniti, affermando che si pentiranno di aver affondato una loro nave. Nella notte si sono verificati esplosioni a Teheran e sono state smentite le voci di un’offensiva di terra curda. Il Senato degli Stati Uniti ha inoltre preso nuove decisioni in ambito di politica estera.

Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Ancora esplosioni nella notte a Teheran, smentita l'offensiva di terra curda. Intanto il Senato Usa boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra a Trump Secondo quanto appreso dal Times of Israel, l'esercito israeliano sta pianificando almeno altre una o due settimane di operazioni in Iran, durante le quali mira a colpire altre migliaia di obiettivi del regime iraniano. L'obiettivo di Israele - viene spiegato - sarebbe il "degrado sistematico" dei siti militari di Teheran.