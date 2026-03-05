Nella giornata di martedì, un ex presidente ha affermato di disporre di una scorta di armi praticamente illimitata, secondo quanto riferito. Nel frattempo, l'Iran, l'Ucraina e la Russia sono al centro di tensioni e conflitti che coinvolgono diverse aree geopolitiche. La guerra in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente continuano a essere al centro dell'attenzione internazionale.

Guerra russa all’Ucraina e guerra mediorientale, che ancora si fanno concorrenza, diventeranno una cosa sola? Per economia, almeno? L’abominevole Trump ha vantato martedì di disporre – “mi è stato riferito” – di una scorta di armi “praticamente illimitata”. Sicché “le guerre possono essere combattute all’infinito”. Però, per non perdere l’abitudine, ha di nuovo lamentato che “Sleepy Joe Biden ha speso tutto il suo tempo e il denaro del nostro paese regalando tutto a P.T. Barnum (Zelensky!) dell’Ucraina – per un valore di centinaia di miliardi di dollari – e, mentre ha dato via così tanto delle armi più sofisticate (GRATIS!), non si è preoccupato di sostituirlo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'Iran, l'Ucraina e il destino della forza maggiore

Il figlio maggiore di Trump dichiara che suo papà il presidente potrebbe presto abbandonare l’Ucraina al suo destinoLa situazione intorno alle trattative promosse da Washington è in continua evoluzione, ma ogni tanto affiorano dichiarazioni o gesti che mostrano la...

Meloni: guerra Iran preoccupa, crisi figlia dell’Ucraina/ Attacchi ingiustificati Teheran contro il GolfoVideo intervista al Tg5 della Premier Giorgia Meloni: la posizione del Governo sulla guerra in Iran e i rischi per nucleare, terrorismo e caos globale ... ilsussidiario.net

La guerra in Iran fa salire i prezzi dell’energia. Per le bollette del gas l’Italia non ha di che preoccuparsi perché ne ha già messo da parte parecchio, ha detto oggi il ministro delle Imprese Urso Su quelle dell’elettricità, invece, arriveranno dei rincari: https://fanp - facebook.com facebook

#Iran – Il regime iraniano ha espresso apprezzamento per la posizione della Spagna rispetto agli attacchi condotti da USA e Israele x.com