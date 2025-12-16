Il figlio maggiore di Trump dichiara che suo papà il presidente potrebbe presto abbandonare l’Ucraina al suo destino

Il figlio maggiore di Trump ha dichiarato che il presidente potrebbe presto abbandonare l’Ucraina al suo destino. La situazione attorno alle trattative promosse da Washington è in costante evoluzione, con dichiarazioni e gesti che riflettono la direzione generale delle politiche statunitensi nella regione.

La situazione intorno alle trattative promosse da Washington è in continua evoluzione, ma ogni tanto affiorano dichiarazioni o gesti che mostrano la tendenza complessiva. Sono da inquadrare in tale ottica le parole del figlio maggiore del presidente americano, Donald John Trump Jr., a proposito dell’atteggiamento di suo padre verso l’Ucraina. Trump è imprevedibile. Appena qualche giorno fa al Forum di Doha ha descritto come “buon senso” l’approccio paterno alla faccenda. E alla domanda se il presidente possa abbandonare l’Ucraina, dice che sì, effettivamente potrebbe. Ha poi parlato dell’ imprevedibilità di Donald senior, elemento molto positivo quando si tratta di “stanare” gli interlocutori e costringerli ad essere espliciti nel mostrare le loro vere intenzioni. Follow.it

Barron Trump attends inauguration

