L'Iran continua a suscitare tensioni e controversie nel panorama internazionale, con i leader europei che spesso si trovano a dover navigare tra posizioni contraddittorie. Pedro Sánchez, ad esempio, dichiara il rispetto per il diritto internazionale, ma le sue scelte spesso sembrano più simboliche che concrete. Le decisioni delle autorità europee si collocano in un quadro di dichiarazioni pubbliche e azioni che non sempre sembrano allinearsi, creando un quadro di incoerenza evidente.

"Se l'Iran cade sarà come un nuovo muro di Berlino". Intervista all'ex dissidente sovietico Sharansky Le contraddizioni logico-politiche degli europei sono incresciose. Pedro Sánchez dice sì al diritto internazionale, uno spauracchio gentile che ripulisce la coscienza ma non ha alcun valore politico né etico di fronte a fatti come il pogrom del 7 ottobre o la proiezione semisecolare nel terrore della rivoluzione e del regime iraniano. E dice no alla guerra che genera catastrofi per l'umanità. Ma non è il Papa, autorizzato a predicare gli assoluti del bene, non è solo un leader di sinistra o un giurista dell'Aia, è a capo del governo di una nazione europea occidentale parte della Nato.

Iran, deputato Teheran strappa una foto dei leader europei: c’è anche MattarellaIl deputato iraniano Mojtaba Zarei, nel corso di una seduta del parlamento di Teheran, ha strappato una foto raffigurante vari leader europei.

