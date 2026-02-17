Iran deputato strappa la foto dei leader europei tra i quali anche Mattarella

Un deputato iraniano ha strappato una foto dei leader europei, incluso il presidente Sergio Mattarella, durante una seduta in Parlamento. La protesta si è svolta nel corso di una discussione sulle recenti tensioni tra Iran e Europa, mentre il parlamentare gridava slogan contro le politiche occidentali. Un testimone ha riferito che il gesto ha suscitato reazioni di sconcerto tra gli altri deputati presenti.

Gesto di Protesta a Teheran: Deputato Strappa Foto di Leader Europei, Tra Cui Mattarella. Teheran, 17 febbraio 2026 – Un deputato iraniano ha compiuto un gesto di aperta provocazione strappando una fotografia che ritraeva diversi leader europei, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'azione, avvenuta durante una sessione parlamentare, rappresenta una nuova escalation di tensione in un momento delicato per i negoziati internazionali con l'Iran e segue un episodio simile che aveva visto una europarlamentare italiana danneggiare un'immagine del leader supremo iraniano.