Iran deputato Teheran strappa una foto dei leader europei | c’è anche Mattarella

Il deputato di Teheran Mojtaba Zarei ha preso un foglio con le immagini dei leader europei e lo ha strappato davanti ai colleghi, durante una seduta del Parlamento. La causa di questa azione è stata la decisione dell'Iran di non partecipare a un incontro internazionale, che Zarei ha definito offensivo. Tra le foto distrutte c'era anche quella di Sergio Mattarella, presidente italiano. Un testimone presente racconta di aver visto il deputato agitarsi prima di agire.
Il deputato iraniano Mojtaba Zarei, nel corso di una seduta del parlamento di Teheran, ha strappato una foto raffigurante vari leader europei. Lo riporta Irna. Nella foto si vedono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola e Re Felipe di Spagna. Il parlamentare iraniano ha poi affermato che " l'Europa è la patria del fascismo e del nazismo ", aggiungendo che "sia il corrotto Trump sia l'Iran puro e rivoluzionario hanno abbandonato l'Europa".
Iran, deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader UE
Un deputato iraniano ha preso le foto di Mattarella e dei leader dell'Unione Europea e le ha strappate davanti a tutti in aula.
