Trump in Svizzera alla base Usaf atterra il gemello dell' Air Force One

Il 21 gennaio alle 13.15, un Boeing 747 E-4B, noto come “Doomsday Plane”, è atterrato sulla pista della base USAF di Aviano. Questo velivolo, considerato il “gemello” di Air Force One, viene utilizzato in situazioni di emergenza e rappresenta un elemento strategico per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La sua presenza in Svizzera e in Italia ha suscitato attenzione e curiosità.

Il 21 gennaio, alle 13.15 è atterrato sulla pista della base Usaf di Aviano un Boeing 747 E?4, uno dei rarissimi velivoli che gli americani chiamano “Doomsday Plane”, l’aereo dell’apocalisse.L’atterraggio che ha fatto alzare gli occhi al cieloIl volo è arrivato dal Nebraska, cuore delle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Aviano, l'aereo dell'apocalisse di Trump alla base Usaf: il gemello dell?Air Force One pronto alla risposta in caso di guerra nucleareAd Aviano, si trova un particolare aereo militare, il Boeing 747-E-4B, noto anche come Leggi anche: Pacco sospetto alla base dell’Air Force One: sette persone colpite da malore Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Trump al WEF: Vogliamo solo un pezzo di ghiaccio; Ho spiegato a Trump che la bilancia commerciale si è invertita; Trump: dazi al 200% su champagne e vini francesi contro Macron che esce dal board Gaza; Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'. Il discorso di Trump a DavosIl presidente americano Donald Trump si trova in Svizzera per prendere parte al World Economic Forum. Poco dopo la partenza dagli Stati Uniti, l’Air Force One ha registrato un lieve guasto di natura e ... ilfoglio.it Groenlandia, Trump: Niente dazi, trovato il quadro per un futuro accordoLo ha annunciato il presidente USA dopo un incontro con il segretario NATO Mark Rutte – Parmelin dopo aver visto Trump: Gli ho spiegato che la bilancia commerciale si è invertita ... rsi.ch Davos, World Economic Forum. Sul palco non c’è solo Donald Trump: c’è la sua idea di mondo. Si chiama “Board of Peace”, Consiglio per la Pace, e nasce ufficialmente in Svizzera con una cerimonia di firma che ha lasciato più di un diplomatico a bocca aper - facebook.com facebook Mark #Rutte: "Il patto con Trump invita gli alleati ad agire rapidamente sulla sicurezza dell'Artico". Rutte esclude che l'utilizzo dei minerali della Groenlandia sia stato oggetto della discussione con Donald #Trump in Svizzera. @ultimora_pol x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.