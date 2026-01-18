L’Airbus A340 di Stato venduto per un euro | si chiude il caso dell’Air Force Renzi Ecco i documenti

L’Airbus A340 di Stato, noto come «Air Force Renzi», è stato venduto a un euro e si conclude così il caso che ha suscitato molte discussioni. L’aereo, appartenuto a Etihad e successivamente ceduto ai commissari di Alitalia, sarà smantellato dopo essere rimasto a Roma Fiumicino dal 2018. Di seguito, si presentano i documenti che chiariscono i dettagli della transazione e lo stato attuale dell’aereo.

L'Airbus A340 — il quadrimotore utilizzato (poco) dallo Stato italiano per le missioni all'estero, citato (molto) a livello politico e ribattezzato, malignamente, «Air Force Renzi» (anche se l'ex premier non ci è mai salito) — è stato venduto da Etihad Airways ai commissari straordinari di Alitalia alla cifra, simbolica, di appena un euro. È quanto può svelare in esclusiva il Corriere della Sera dopo essere entrato in possesso sia dell'atto di compravendita sia della visura presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile. Il passaggio di proprietà, di fatto a titolo gratuito, avviene nell'ambito del maxi-accordo della primavera del 2023 tra Etihad (che aveva investito senza successo in Alitalia) e i commissari dell'ex vettore tricolore (Gabriele Fava — poi andato a guidare l'Inps —, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso).

