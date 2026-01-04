Le pagelle Matic aggirato e il tridente non convince conferma Lipani

Analisi delle pagelle: Matic appare meno incisivo, mentre il tridente non convince pienamente. Conferma Lipani. Muric si distingue per interventi decisivi, in particolare nelle fasi iniziali e successive, dimostrando attenzione e prontezza. Questi elementi offrono uno sguardo oggettivo sulla prestazione complessiva della squadra e dei singoli, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento.

MURIC 6,5. Provvidenziale l'uscita bassa con cui argina, in avvio, Oristanio. Attento su Pellegrino in avvio di ripresa e determinante, due volte, su Almqvist nella seconda parte della ripresa. Una garanzia, una delle poche su cui il Sassuolo può contare quando gioca in casa. WALUKIEWICZ 6. Valeri ha altro passo, e glielo fa pesare cercando sistematicamente il fondo. Quando però il fondo lo trova il difensore polacco, mette in testa a Thorstvedt la palla dell'uno a zero. IDZES 5,5. Non 'esce' coi tempi giusti su Pellegrino in occasione del pari del Parma. Patendone spesso, peraltro, la forza fisica.

