Delprato si racconta | Il calcio nel sangue sogno la Nazionale

Il capitano del Parma inaugura il nuovo format del club: famiglia, crescita all’Atalanta e ambizioni future tra campo e vita privata Un viaggio dentro le radici, dentro la persona prima ancora che il calciatore. Con “Parma Roots”, il Parma inaugura una nuova serie di interviste legata al progetto “One Planet, One Club”, e sceglie come primo protagonista il proprio capitano, Enrico Delprato. Il difensore gialloblù ripercorre il suo percorso partendo dall’infanzia, dove il calcio è sempre stato una presenza costante grazie alla famiglia. Le domeniche allo stadio con il padre rappresentano il primo ricordo vivo, momenti che hanno alimentato una passione diventata poi professione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

