Sicurezza online | il Lions Club Valle del Bidente forma gli studenti

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, ha organizzato sabato 13 dicembre e sabato 20 dicembre due incontri di formazione, presso l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti, sul tema “Interconnettiamoci. ma con la testa!”, service Lions che consiste in un’attività di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sicurezza online: il Lions Club Valle del Bidente forma gli studenti Leggi anche: "Un poster per la pace", il Lions Club Umbertide premia gli studenti Leggi anche: Concorso fotografico Lions Club Ceglie Messapica: grande partecipazione degli studenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. INTERconNETtiamoci… ma con la testa: Lions Club guida i ragazzi sulla sicurezza online; Lions Club Caselle Airport, in dono un cartello di “allerta meteo”; “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”: convegno Lions sulla sicurezza online per i giovani; Auguri per gli 80 anni di Tonino Prospero. Sicurezza a scuola, il Lions Club Roccalumera-Quasimodo dona dispositivi antisoffocamento - Ogni anno, in Italia , 50 bambini (uno a settimana) perdono la vita per soffocamento e il 60- sikilynews.it

Sicurezza stradale: nasce il progetto per i giovani “Perdi un minuto nella vita” del Lions - Il Lions Club Bologna San Petronio, insieme a Moreno Group e ai partner Car&Drive e Drive System, ha avviato un progetto per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. bolognatoday.it

Lions Club Caselle Airport, in dono un cartello di “allerta meteo” - Un gesto concreto a favore della sicurezza e dell’informazione dei cittadini casellesi :il Lions Club Caselle T. cosenostre-online.it

CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE Importante successo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della #Toscana nella lotta contro lo sfruttamento dei minori in #rete, l’operazione, coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto - facebook.com facebook

#IA agentica e sicurezza informatica: l’analisi di @AgidCert è online Leggi il report completo agid.gov.it/sites/agid/fil… Scopri di più: agid.gov.it/it/notizie/ia-… #CyberSecurity #Innovazione #AgID x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.