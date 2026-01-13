Una nuova Intelligenza artificiale prevede con 10 anni di anticipo oltre 130 malattie e il rischio di morte analizzando una sola notte di sonno | ecco come funziona
Una recente innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale permette di prevedere, analizzando una singola notte di sonno, oltre 130 malattie e il rischio di mortalità con un anticipo di 10 o più anni. Sviluppato su un vasto database di 600.000 ore di dati, questo modello rappresenta un passo avanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle condizioni di salute.
Un nuovo modello di Intelligenza artificiale, addestrato su 600.000 ore di dati, è in grado di prevedere con 10 o anche 20 anni di anticipo oltre 130 patologie e il rischio di mortalità, analizzando una sola notte di sonno. A svilupparlo è stato un gruppo di ricercatori della Stanford Medicine, il quale ha ribattezzato il modello con il nome SleepFm e lo ha descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Mentre scivoliamo nel mondo dei sogni, il nostro corpo continua a comunicare attraverso una sinfonia di segnali: onde cerebrali, battiti cardiaci, flussi respiratori e micro-movimenti muscolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
