Google introduce per tutti l'intelligenza artificiale su Gmail | cosa cambia con le nuove funzioni di Gemini

Google ha annunciato l’introduzione dell’intelligenza artificiale su Gmail, con funzionalità integrate tramite la piattaforma Gemini. A partire dal 2026, tutti gli utenti potranno accedere a queste novità, che finora erano disponibili solo con abbonamento. Questa evoluzione mira a migliorare l’efficienza e la gestione delle comunicazioni, offrendo strumenti avanzati per semplificare le attività quotidiane senza alterare l’esperienza di utilizzo.

Nel 2026 gli utenti di Gmail potranno usufruire di nuove funzioni integrate con l'IA che finora erano riservate agli utenti con abbonamento. Gemini diventa così un'assistente virtuale per riassumere le conversazioni, correggere i testi e fare rapide ricerche tra i vecchi messaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Google Maps, Gemini cambia tutto: che impatto avrà l'intelligenza artificiale sul programma Leggi anche: Gemini in Google Fogli diventa ancora più potente con nuove funzioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Samsung mette l'intelligenza artificiale in tutti gli elettrodomestici: il «cervello» di casa è il televisore; Le novità di Gmail con l'intelligenza artificiale di Gemini; Il 2025 è stato l’anno in cui l’intelligenza artificiale ha rallentato tutti i nostri gadget; I giganti dell'intelligenza artificiale lanciano una guerra dei browser contro Chrome di Google. Gmail cambia volto: Google introduce l’Inbox con intelligenza artificiale - Google sta trasformando in modo profondo l’esperienza di Gmail grazie all’introduzione di una nuova Inbox basata sull’intelligenza artificiale, pensata per aiutare gli utenti a gestire meglio ... techgaming.it

Google Messages introduce l'opzione "Elimina per tutti" - Google Messaggi ha introdotto una rivoluzionaria funzionalità che promette di cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono le conversazioni digitali. webnews.it

Google introduce nuove funzioni AI in Gmail basate su Gemini, tra ricerca intelligente, riepiloghi automatici e strumenti di scrittura. Al momento sono disponibili solo negli Stati Uniti e in inglese, ma si allargheranno nei prossimi mesi ad altre regioni x.com

Chrome su Android: Google rinnova barra dei segnalibri e design dei preferiti Chrome per Android introduce la barra dei segnalibri su dispositivi a grande schermo e un nuovo design dei preferiti con anteprime immagini. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.