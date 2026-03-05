L’intelligenza artificiale accelera la diffusione di malware modulari

Secondo l'ultimo Threat Insights Report di HP Inc., gli attacchi di malware modulari assistiti dall'intelligenza artificiale stanno crescendo rapidamente nel periodo ottobre-dicembre 2025. Questi attacchi riescono a superare le difese tradizionali delle aziende, anche se spesso sono caratterizzati da schemi semplici e richiedono poco sforzo. La diffusione di queste minacce rappresenta una sfida crescente per la sicurezza informatica.