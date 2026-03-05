L’intelligenza artificiale accelera la diffusione di malware modulari
Secondo l'ultimo Threat Insights Report di HP Inc., gli attacchi di malware modulari assistiti dall'intelligenza artificiale stanno crescendo rapidamente nel periodo ottobre-dicembre 2025. Questi attacchi riescono a superare le difese tradizionali delle aziende, anche se spesso sono caratterizzati da schemi semplici e richiedono poco sforzo. La diffusione di queste minacce rappresenta una sfida crescente per la sicurezza informatica.
(Adnkronos) – Secondo l'ultimo Threat Insights Report di HP Inc., relativo al periodo ottobre-dicembre 2025, gli attacchi assistiti dall'intelligenza artificiale stanno superando con successo le difese aziendali tradizionali, nonostante la loro natura spesso schematica e a basso sforzo. La tendenza emergente vede i cybercriminali privilegiare la velocità e il risparmio economico, utilizzando l'AI per scalare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di...
Malware android usa gemini di google intelligenza artificiale per adattarsi in tempo realequesto testo analizza una recente scoperta nel panorama del malware Android: un software dannoso che integra l’uso di un modello di intelligenza...
Altri aggiornamenti su intelligenza artificiale.
Temi più discussi: L’Europa accelera sull’Intelligenza Artificiale tra ricerca e lavoro; Agricoltura 4.0, il mercato riparte: l’intelligenza artificiale accelera la trasformazione; L'intelligenza artificiale e la corsa contro il cambiamento climatico; L’avvocato nell’era dell’intelligenza artificiale: ecco come cambia il sapere giuridico.
OpenAI accelera sull’AI: da GPT-5.3 Instant alle possibili collaborazioni con la NATO OpenAIOpenAI introduce GPT-5.3 Instant per rendere l’intelligenza artificiale più naturale e precisa, mentre si valutano nuove applicazioni anche in ambito istituzionale come una possibile collaborazione co ... news.fidelityhouse.eu
Intelligenza artificiale, Torino accelera: patto triennale per portarla nelle fabbricheUnione Industriali e AI4I firmano un memorandum per spingere l’adozione dell’AI nelle imprese piemontesi, con focus sulle Pmi e progetti pilota di filiera ... giornalelavoce.it
. ’ . Nell’era dell’Intelligenza Artificiale, la memoria non è un archivio statico: è una piattaforma dinamica di conoscenza. na - facebook.com facebook
Assessore Marche, 'intelligenza artificiale è strumento, non è sostitutiva'. Rossi: "Deve essere di supporto a intelligenza umana, fenomeno da attenzionare" #ANSA x.com