Malware android usa gemini di google intelligenza artificiale per adattarsi in tempo reale
Un nuovo malware Android utilizza l’intelligenza artificiale di Google Gemini per adattarsi in tempo reale alle difese. La scoperta rivela che il software dannoso sfrutta questa tecnologia per modificare i propri comportamenti e aggirare i sistemi di sicurezza. Gli esperti hanno individuato come il malware cambi strategia in modo dinamico, rendendo più difficile il suo blocco. La capacità di adattamento immediato lo rende particolarmente insidioso per gli utenti Android.
questo testo analizza una recente scoperta nel panorama del malware Android: un software dannoso che integra l’uso di un modello di intelligenza artificiale generativa durante l’esecuzione. l’avvenimento segnala una possibile svolta verso attacchi più flessibili e dinamici, capaci di adattarsi a diverse configurazioni di dispositivo e interfacce utente. panorama della minaccia android con intelligenza artificiale generativa. riepilogo rapido identificazione del primo malware Android noto per sfruttare l’IA generativa in tempo reale durante l’esecuzione.. interrogazione di Gemini da parte del malware per modulare il comportamento in base al contesto visibile sullo schermo.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
